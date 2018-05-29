〈北部〉三星追加預算遭砍 所會互槓

2018-05-29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉今年第一次追加預算審議，引爆新一波爭端，民進黨籍鄉長黃錫墉抨擊同黨鄉代會主席陳文新，帶頭大砍預算，淪為政治惡鬥；陳文新說，鄉代會依法監督公所預算，反批黃錫墉無的放矢。

年底選情白熱化 同黨籍也爆爭端

黃錫墉兩屆鄉長任期將屆滿，要與議長陳文昌角逐全鄉唯一議員席次，陳文昌在民進黨初選民調勝出獲提名，黃仍堅持參選到底。力挺陳文昌的陳文新也獲民進黨提名，參選下屆三星鄉長，三星鄉公所及鄉代會關係微妙；黃錫墉、陳文新又因追加預算互槓，讓三星鄉年底選情更加白熱化。

鄉代會審議追加預算時動用表決，十一個席次中，正、反方比數五比五，主持議事的陳文新贊成刪減，市場、清潔隊、農業課、觀光所等項目，原編列六百三十三萬元，被刪減五百一十八萬元；黃錫墉點名陳文新，身為民進黨提名的三星鄉長參選人，卻刁難同黨籍現任鄉長，若影響鄉政推動，受害是全鄉鄉民。

黃錫墉說，鄉公所為行銷在地農特產品，續辦米香節、三星米競賽、三星蔥油餅嘉年華、花海嘉年華，不料相關預算被砍，原訂明年初辦理的花海嘉年華確定停辦；另，三星清潔隊擬新增垃圾收運路線，車輛已備妥，一百六十多萬元人事預算遭全數刪除，此舉已讓人看笑話，盼民進黨宜蘭黨部主委當選人黃建財出面處置。

陳文新反擊，鄉代會早已通過兩百七十萬元給鄉公所辦米香節，活動預算歷屆最高，公所還要追加八十萬元，多數鄉代認為預算編列太浮濫投下反對票；至於清潔隊新增人員預算，鄉代會去年底定期會決議，要求先僱用五名臨時人員，公所執意進用正式隊員，全案因此遭到否決。

陳文新批黃錫墉在民進黨三星鄉議員初選落敗，但「願賭不服輸」，事後控告黨內從政同志，引起極大反彈，如今還好意思說三道四。

黃建財辦公室表示，上任後會了解事發始末，再居中協調設法處理。