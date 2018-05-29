〈北部〉花蓮高農陽光屋頂 年發電百萬度

2018-05-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕校地面積一百四十四公頃、全國面積最大的高中職學校國立花蓮高農，配合政府「陽光屋頂百萬座」計畫，把學校屋頂租給太陽能廠商，採公開招商，設置容量八百二十千瓦，估計每年可發電一百萬度，學校不用負擔費用、每年有約四十萬元回饋金（租金）；由於得標廠商也承包國立花蓮特教學校的二百六十二千瓦太陽能電廠，二校昨在花蓮高農舉辦聯合啟用典禮。

國立花蓮高農、國立花蓮特殊教育學校的太陽光電廠的公開招標計畫，由阜宣科技得標，二所學校提供校舍屋頂給民間企業設置太陽能光電板，二校總投資金額約六千多萬元，學校不需負擔任何費用。

校地大 設逾三千片光電模組

其中，花蓮高農因為校地面積廣大，總面積高達一百四十四公頃，共設置三千零三十二片光電模組，分佈在學校十七棟建築頂樓，依照屋頂特定有平鋪、標準型、棚架型太陽能板，總設置容量高達八百二十千瓦；至於另一所國立花蓮特殊教育學校校地不大，設置容量則為二百六十二點八四五千瓦，兩校合計總設置容量有一千零八十二千瓦。

依照阜宣的數據，設置容量八百二十千瓦的花蓮高農，發電量一年有一百萬度，以目前台電的綠電收購電價約每度六元，可賺六百萬元，而學校可獲得售電金額六點五八％作為「租金」，一年約四十萬元；而二十年營運期間，該公司需負責設備維護及校舍防漏，並投保二十年的公共意外責任險；特別的是，因應花蓮多颱風、地震，設施也特別規劃可抵抗十七級陣風、以及「低線損害」線路設計。

好處多 可年收40萬元回饋金

花蓮高農校長梁宇承說，未來二十年，花農的校務基金每年都會有額外的四十萬元收入；等到二十年期滿，發電設備及售電收入歸學校所有。他也說，花蓮高農已成為花蓮單一學校最大容量的太陽能發電場所，發電設施也可作為太陽能示範教學場域，師生可透過遠端網路隨時監控發電情況，太陽能板也能替屋頂遮陽隔熱，減少夏季冷氣的開銷。

他說，申請及規劃設置期間，與教育部、花蓮縣府、經濟部能源局多次溝通，最後於陽光屋頂百萬座計畫辦公室協助下，今年四月廿六日已與台電完成並聯、順利運轉發電。