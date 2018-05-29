〈北部〉不再「鬧雙包」 今年苗縣龍舟賽竹南登場

2018-05-29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣多年來端午龍舟賽「鬧雙包」，縣府與竹南鎮公所上演南北拚場戲碼，參賽隊伍被迫「選邊站」，也讓精采度打折扣。在民代呼籲及考量資源整合下，苗縣府今年結合擁有廿二年龍舟競賽傳統的竹南鎮公所，六月十七、十八日於竹南鎮港墘里龍舟碼頭合併舉辦縣級龍舟賽。

與竹南連辦22年龍舟賽合併

苗縣府六年前獨立舉辦龍舟競賽，近三年都由頭屋鄉公所於明德水庫舉行，但竹南鎮仍維持行之有年的祭江洗港傳統，廿二年來皆舉辦盛大龍舟競賽，形成南北龍舟拚場，雖然兩邊賽事時間錯開，仍有許多參賽隊伍被迫選戰場，竹南地區縣議員黃聲全、謝端容在議會要求賽事回歸竹南辦理。

苗栗縣政府表示，過去開放縣內鄉鎮市爭取舉辦縣級龍舟賽，以三年為一期，竹南鎮公所則是依地方傳統年年自行舉辦，縣長徐耀昌考量資源整合，去年便研擬由竹南鎮公所主辦龍舟賽，但頭屋鄉公所已連續兩年承辦縣賽，去年仍由頭屋鄉公所主辦，竹南鎮公所則仍自行舉辦。

今年全縣僅竹南鎮公所提出辦理縣級龍舟賽，苗縣府補助五十萬元，加上公所自籌共三百多萬元，將在竹南鎮港墘里龍舟碼頭擴大舉行。屆時除傳統龍舟賽，還有陸上行舟、親子寫生、闖關等趣味活動。

苗縣府教育處表示，未來縣級龍舟賽開放各鄉鎮市申請主辦，外傳造橋鄉公所明年也擬爭取，苗縣府將組成審查委員會，依照提案計畫審核決定。