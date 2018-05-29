〈北部〉焚化爐底渣 變身環保磚

2018-05-29

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府為解決垃圾問題，將先從去化底渣著手，以八百萬元發包，計畫以一百公噸焚化爐底渣摻混水泥，試量產環保回收磚，試用在人行道、停車場當鋪面底磚，或使用在前瞻基礎建設適合的工程點。

環保局長黃士漢說，經半年時間，結合產官學研整合空、水、廢、土問題，進行多達五十幾項的對策研究，正逐步進入「收成期」。

除了已經發包的試量產環保回收磚計畫，讓尿布變黃金的原型機也將進駐香園教養院，可望解決大量成人尿布垃圾，讓新竹縣的垃圾再減量。