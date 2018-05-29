〈北部〉一再被偷倒 竹北人怒封新豐、竹北掩埋場

2018-05-29

環保局主張 與兩地公所共管

〔記者廖雪茹／竹北報導〕封了！新竹縣竹北市公所、代表和當地里長，昨天下午四點以挖土機擋道，封閉新豐、竹北區域垃圾掩埋場，不讓車輛進場；地方人士強烈要求縣府環保局負起管理責任，全權接管；環保局則主張由該局、竹北市和新豐鄉兩公所，三方共同管理

焚化爐歲修時 建立管控機制

竹北市公所昨召開協調會，由市長何淦銘主持，環保局副局長羅仕臣，代表會主席林啟賢、代表葉信輝及尚義、大義、崇義等里長出席，會中決議以挖土機擋住掩埋場出入口，暫時封閉。

環保局副局羅仕臣會後表示，焚化爐一年兩次例行歲修或故障維修時，仍需利用掩埋場暫置垃圾，因此將建立一套管控機制管制進場車輛。

新竹縣每日產生垃圾量二百卅到二百四十噸，現正常外運焚化，竹市和竹南焚化爐共提供二百一十噸焚化量，每日尚有廿多噸垃圾需掩埋。

羅仕臣在協調會中指出，縣府持續尋求跨區處理垃圾，也提出垃圾製成燃燒棒及壓縮打包等去化堆置垃圾計畫，爭取中央補助。

與會者不滿，新豐、竹北垃圾掩埋場由新豐鄉公所清潔隊管理期間，屢遭偷倒，實際囤積量遠超過過磅數據呈現的一萬三千噸（近兩年的垃圾堆置量），新豐鄉清潔隊嚴重疏失，環保局身為管理單位卻未接管，封場後挖土機鑰匙交給環保局，避免「一再發生車輛入場偷倒」情事，並建議限期新豐鄉清潔隊人員撤離。