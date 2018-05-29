〈北部〉《桃園》五岔路交通亂 交通局祭出4「藥方」

2018-05-29

先行調整行人號誌秒數

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德、中壢區交界的廣福路、崁頂路口，另有廣福路一三五七巷、興仁路二段六一一巷交錯，形成交會的五岔路，路口車流量大、號誌又雜亂，造成塞車、大小車禍不斷。市議員呂林小鳳昨會同交通局長劉慶豐及相關單位人員到場會勘，現場先行調整、拉長行人號誌秒數，各路口增加五至六秒；另祭出四大改善措施，希望多管齊下疏導車流、降低車禍發生率。

廣福路為雙向道、各約三．七公尺及三．九米公尺，八德區段為廣福路、進入中壢區後為新中北路二段，此路段是往來中壢、八德的要道；崁頂路則可通往中壢區龍岡及平鎮區，廣福路一三五七巷通往蔬菜產銷班，興仁路二段六一一巷可通往中原大學。

呂林小鳳指出，當地五個大小路口交叉，從去年就不斷安排會勘，但不管是秒數改善、增加號誌等，都無法徹底解決交通壅塞問題及降低車禍數，當地居民都非常憂心。因此，她於市議會本次定期大會，要求劉慶豐一定要到現場會勘，用其專業提出改善措施；會勘後，交通局將以分流、改善路口停車問題，讓往來車輛較有順序、轉彎視線更清楚。

號誌混亂 外地人看不懂

八德區白鷺里里長黃慶玉表示，這處五岔路口由於道路沒有妥善規劃，五個路口交會、號誌混亂，尤其是外地人經過時，根本分不清要依哪個號誌行走，塞車、車禍情形不斷；昨會勘現場有不少居民聚集關心，希望徹底解決這個交通毒瘤。

交通局表示，已擬定四大改善措施。第一，中壢區新中北路往八德方向，增設長一二○米的機慢車優先道，可同時解決下坡路段汽機車爭道、路肩停車等問題；第二，八德區廣福路往中壢方向路口車道，改為直行右轉車道及左轉崁頂路車道，解決過去等待左轉崁頂路的車輛擋住後方直行車流，造成塞車的問題；第三，廣福路一三五七巷口燈號可視性不佳，將改設直立式燈箱，提高能見度；第四，各路口行人燈號混亂問題，將重新調整燈號配置。四項改善措施預計兩週完成。