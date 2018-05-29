〈北部〉《桃園》中路重劃區 將興建網球、足球場

2018-05-29

8月動工 最快明年3月完工

〔記者陳昀／桃園報導〕近年足球、網球風氣漸盛，但桃園市僅南桃園有公立足球場，市府為此規劃在中路重劃區面積約二．一公頃的文小一用地，設置一座十一人制標準足球場及五面標準網球場。市長鄭文燦昨會勘時宣布定案，三千五百萬元工程預算先由市府支應，再爭取教育部體育署補助；體育局預估，最快今年八月可以動工、明年三月完工。

鄭文燦指出，桃園市青少年足球風氣相當興盛，除了甫獲沖繩國際少年足球賽U10冠軍的同安國小，文山國小、新埔國小、慈文國小、同德國小與六和高中等，也都是足球重點學校。

鄭文燦說，目前南桃園有兩座足球場，市立青埔足球場擁有五人制、八人制、十一人制足球場共四座，是桃園的足球訓練基地；龍潭體育園區內也有足球、曲棍球二合一球場。

鄭文燦表示，第三座的中路足網球場就位於桃園區正光路與溫州一路口，將興建一座十一人制標準足球場、五面網球場與擊球練習區，並設置夜間照明設備、觀景丘、觀賽看台、公共廁所、停車場與管理中心。

桃園市體育會足球委員會總幹事鄭家興表示，桃園市足球正蓬勃發展，今年參與市長盃的球隊有國小組九十七隊、國中組八隊、高中組五隊、社會組八隊，但北區的學校常得前往南桃園練球，舉辦比賽時也得向大學院校租場地，租金起碼一天兩萬元，對各球隊來說都是不小負擔。

市議員黃婉如說，目前北桃園只有陽明公園有網球場可用，但該球場較小，且有廿五年歷史，因此她一直爭取在北桃園增設標準網球場；桃園市網球協會理事長邱創興也說，目前網球協會有一二○名會員，希望有了新球場後，能擴大推廣到青少年族群。

網球採登記制 白天免費使用

市府體育局副局長房瑞文表示，中路網球場啟用後，將比照市立網球場，採取登記制、免費使用，若夜間使用，將酌收照明費每面場地每小時兩百元；而中路足球場將委由桃園市體育會足球委員會管理，用以推展足球教學。