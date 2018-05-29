〈北部〉停車繳費機少找零 憑發票領欠款

2018-05-29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕有遊客將車子停在羅東公正停車場，離開時到繳費機繳交六十元停車費，塞進百元卻只找了兩個五元，看發票才發現有註明「實欠三十元」，該名遊客上網發文呼籲大家要檢查發票，以免被Ａ錢還不知道；羅東鎮公所說，如果少找錢，發票會註明，可憑票領回。

羅東公正停車場建在公正國小操場下方，由羅東鎮公所委外經營，因鄰近羅東夜市，假日經常爆滿；網友「金閃閃」昨在「爆料公社」發文，指二十六日晚間把車停在公正停車場，取車時在繳費機繳錢，因少找了三十元零錢，持發票到管理室處理。

「金閃閃」說，管理員先說沒法證明少找三十元，她秀出發票上頭註明，對方才不甘願地拿錢扔在桌上，並搶走發票，她揚言報警才拿回來。

事發時，也有很多人在管理室前排隊，要討回繳費機少找的零錢；「金閃閃」提醒停車的人，要注意檢查發票，「不然每個人都被Ａ個幾十元，瘦了我們的荷包便宜無良商人」。

網友酸：沒看過發票寫欠錢

「金閃閃」昨去電羅東公正停車場詢問說，「少找錢給車主，會公告提醒嗎？」但未得到答案；鄉民留言，「如果沒看發票，錢不就被吞了」、「誇張，這個情況可能不是第一次」、「積少成多，一天下來多賺不少」、「第一次看到發票寫欠錢XD」。

羅東鎮公所獲知此事後向停車場業者詢問，二十六日晚間，公正停車場繳費機零錢不足，服務人員當場已退還少找的款項，可能是溝通有落差，造成有些人不舒服，停車場黃姓組長已透過電話向投訴人致歉，允諾加強服務訓練。

鎮公所表示，停車繳費機若少找錢，發票都會註明金額，相關作業納入控管，定期接受查核，絕不會有Ａ錢情事發生。