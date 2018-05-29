〈北部〉楊梅公所蓋新樓 9月移農會辦公

2018-05-29

〔記者李容萍／楊梅報導〕楊梅區公所現有廳舍位於大成路，市府計畫原地重建，工程總預算六億四七六○萬元，預計十一月開工，以二○二○年十一月完工為目標；楊梅區公所為配合重建工程，八月底將搬遷至楊梅農會新大樓四至五樓，九月三日起於農會辦公。

64年老廳舍 安全耐震欠佳

楊梅區長姚敦明表示，楊梅區公所廳舍已使用六十四年，經結構技師鑑定安全耐震欠佳，且現有停車位僅十餘個，經常一位難求，加上缺乏無障礙設施，民眾洽公全擠在一樓，以楊梅區逾十六萬八千人口，確實需要現代化的行政大樓。

楊梅行政園區規劃興建地下三層、地上五層，建築面積二○一○平方公尺，建築容積八四六○平方公尺，地下三層都規劃為停車空間，以紓解停車需求，一樓設置行政單位（民政課、社會課、調解室、里長聯合服務中心、議員服務中心、簡報室、檔案室駐衛警及服務台、電腦及電話機房、藝廊、倉庫）辦公室；二樓為工務課、農經課、人文課、防災中心；三樓為區長室、主秘室、會計室、政風室、人事室；四樓為簡報室、大禮堂、家庭服務中心、環境清潔稽查大隊楊梅中隊、彈性辦公室；五樓為會議室。

緊鄰10戶民宅 同意拆遷

配合舊公所拆除重建，緊鄰省道中山路的十戶民宅，楊梅區公所已取得拆遷同意書，另轉角的中油加油站為租用國有財產局土地，都將配合新建工程於八月一日前拆遷完成，讓新建的公所可以改面向省道，佔地面積也更寬廣。