〈北部〉《桃園》包租代管檢附不易 媒合僅54件

2018-05-29

須比對兩公里內其他物件

〔記者陳昀／桃園報導〕市府今年爭取內政部營建署三．九億元經費推動民間住宅包租代管計畫，預計一年內要媒合一千六百戶，但截至目前僅媒合五十四件，市議員彭俊豪昨質詢指出，因評定表要求屋主要比對二公里內參考物件，中壢很多新成屋屋主礙於這項規定而被「拒於門外」；市府都市發展局長盧維屏表示，若附近真無參考物件，可將標準放寬到同一行政區，而為增加房東參與計畫的利多，正研議減免房屋、地價稅，預估年底前就能實施。

二○一六年桃園市低度用電住宅有十一．四四％，內政部為活化閒置住宅，去年核定桃園辦理包租代管計畫共一千六百戶；據市府統計，今年截至目前，出租戶（房東）方面申請二百三十件、合格一百五十七件；承租戶（房客）申請一百五十八件、合格七十三件；成功媒合有五十四件。

住宅發展處住宅規劃科科長羅惠齡說，由於包租代管提供的租金為市場行情的八到九成，許多房東認為會虧錢，或是認為自己的房屋價值高於市府估價，因此一開始就不願加入；而房客方面因多希望在交通便捷或熱鬧的地區租屋，但因釋出的物件不足而沒有辦法媒合成功，後續會加強宣導，讓房東知道實際方案的利多。

市府：每年有1萬元修繕費

羅惠齡說，雖然房東會認為獲利變低，但市府另提供每年一萬元修繕補助，媒合後也保證可以收到三年租金，再加上市府預計推動地價稅減免八十％、房屋稅減免五十％，對房東來說一點也「不虧本」。

不過，彭俊豪表示，除了誘因不足外，也有想參與的房東告訴他，申請時須檢附的「住宅出租價格評定表」要求比對三間距離一至二公里內的出租物件，但很多地段是一整排新成屋，附近並無參考物件，這樣的標準應該放寬。

擬下月修法 提2稅率優惠

盧維屏表示，「桃園市社會住宅興辦與公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例草案」已排入市議會六月六日的議程審議，草案如獲通過，未來參與包租代管計畫，房屋稅率為一．二％、地價稅率為千分之二，會爭取盡快於年底前上路。