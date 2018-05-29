〈中部〉借書完成任務 可獲職棒內野門票

2018-05-29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立公共資訊圖書館與中信兄弟棒球隊等，六月起攜手推出「閱讀全壘打」活動，民眾只要借閱三本書，並完成指定任務，就能獲得中信兄弟台中主場賽事內野門票。

包括中國信託商業銀行、國資圖與中信兄弟棒球隊，共同組成「閱讀全壘打聯盟」，今年第三年推出「閱讀全壘打」活動，串聯中台灣包括苗栗、台中、彰化與南投等四縣市卅所公共圖書館，推廣閱讀。

國資圖指出，六月一日至八月卅一日，民眾只要兩人以上同行到參與活動的圖書館借閱三本書，並摘錄書中佳句，於活動臉書按讚及活動官網登錄後，就能獲得中信兄弟主場內野門票兌換券。

國資圖指出，前兩年的門票兌換券是外野門票，今年升級至內野座位區，提供一萬張門票，只要是平日中信兄弟台中主場賽事，均可兌換觀賽；去年活動兌換近七千張門票，顯示有不少民眾熱愛這項結合閱讀與棒球的活動。

除能到球場看球，參與民眾還可參加抽獎，獎項包括簽名球、中信兄弟商品，更有機會成為「中信兄弟ＶＩＰ」，體驗在台中洲際棒球場ＶＩＰ室或豪華家庭席觀戰經驗。

今年「閱讀全壘打」邀請中信兄弟球星周思齊、王威晨攜手代言，還一起導讀繪本故事，兩人均肯定閱讀能充實知識，與運動並不衝突，鼓勵民眾愛運動也要享受閱讀。