〈中部〉合法攤商參加中央評核 最高免租金10%

2018-05-29

星級認證 市府盼今年達千顆

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市公有市場及攤販集中區，去年度在經濟部的品牌市集、優良市集及樂活名攤評核中，共獲得七○六顆星，全國第一。為再創佳績，經發局祭出獎勵辦法，鼓勵攤商踴躍參與評核，最高可減免攤位使用費十％，達到今年千顆星認證的目標。

經發局表示，為推動台中市公有市場攤商積極參加優良市集暨樂活名攤評核，去年同時獲得三星等以上的優良市集及樂活名攤，減免攤位使用費十％；若所在市集未達三星，而樂活名攤獲得三星等以上攤販，可減免攤位使用費五％，期限均為一年。

另外，建國市場為三星等優良市集，經發局考量該市場環境整齊、設備新穎，更具競爭優勢，因此提高獎勵條件，三星等以上樂活名攤可減免攤位使用費八％。

經發局表示，每個攤位使用費不一，換算下來，建國市場的鋪位最高一個月可減少兩千多元；其他市場的攤位使用費本來就不高，大約可減少幾百元。經發局希望藉由獎勵措施，激勵所有市場攤商於今年再晉升星等，為消費者提供更好的服務。

品牌市集全國僅六處 兩處在台中

經發局也指出，去年度的品牌市集、優良市集及樂活名攤評核結果，在全國僅六處品牌市集中，台中市就有兩處，包括第二市場及逢甲觀光夜市；另外，台中市共有廿五處優良市集，市集總星數為五十七顆星；樂活名攤則有三百卅九攤，總星數六百四十九顆星，總計七○六顆星，為全台之冠。今年將以市場與攤位星等認證總數達一千顆星為目標，打造吸引消費者的優質傳統市場。