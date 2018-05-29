〈中部〉非營利幼兒園數 台中六都墊底

2018-05-29

目前4所 市府：3年內將增21所

〔記者黃鐘山／台中報導〕教育部力推非營利幼兒園，招生搶手、供不應求，市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠卻發現，中市目前僅設置四所，園數和招生人數在六都吊車尾，昨在議會要求引導國中小儘速增設；教育局表示，今年新增三所，二○二○年增至廿五所。

張玉嬿說，委託專業經營團體辦理的非營利幼兒園，因為能配合家長合理工時服務時間，收托時間比照私幼、收費接近公幼約五千元，寒暑假照常服務，所以全台各縣市一推出都供不應求，教育部也採八成以上高額補助。

她又說，非營利幼兒園台北有廿三所、三一一○人，高雄九所、八六八人，新北八所、七八二人，桃園六所、七九○人，台南四所、五○八人；台中僅利用三個國中、一個國小設置四所共三六○人，在六都之中，設置園數、收托人數都是最少，應急起直追。

蔡雅玲、謝志忠也說，教育部二○一五年「推動非營利幼兒園實施方案」，台中一○七學年目標值是十一所，教育局卻只增三所至七所，應考量師資人力、場地設備、執行面等環節，進一步引導國中小校園有效活化空間，儘速規劃設置。

潭子、烏日、太平 今年各增1所

教育局長彭富源表示，非營利幼兒園設置需要五至六間教室數，一個小學要獨立支應，有相當程度上的困難，已請區內國中協助合作，加速推行腳步，符合雙薪家庭托育需要，今年預計在潭子區潭子國中、烏日區溪南國中及太平區中華國小各設一所。

他說明，中央前瞻基礎建設經費已核定四．八億元，將新建七處非營利幼兒園，預計增設公共化幼兒園一三一班，可增加招收幼生數三六六六人，一○九學年度前將增至廿五所，預計再向中央申請補助二．八億元；而台中市一○六學年度的增班數已達預定目標值，教育部國教署核定五十萬元獎勵金。