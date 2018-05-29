〈中部〉暨大附中拚招生 帥哥美女拍廣告

2018-05-29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕少子化趨勢，衝擊中投區高中職招生，今年新生比去年少了二千多人，南投縣社區高中為招生最近展開宣傳大戰，除入班宣導、辦升學博覽會外，國立暨大附中還拍攝廣告短片，於有線電視台播放，並請來當選本屆台灣小姐的畢業校友高曼容宣傳，盼能吸引縣內學生就讀。

科大五專部加入搶人大戰

今年參加中投區國中教育會考的考生有三萬五二三三人，比去年減少二四一六人，除高中職，科技大學的五專部也要搶學生，今年並提出優先免試入學方案，比高中職早填志願、早放榜，南投縣的社區高中職「腹背受敵」，只得卯足全力大打宣傳戰。

其中到國中端舉辦升學博覽會，是主要宣傳的方式之一，惟台中的私立高中職有美甲、化妝體驗，有現調果汁和西點品嘗，還有舞蹈等各種表演，相較之下，縣內國立高中職不得不承認， 宣傳效果不如人。

最近縣內的高中職大力展開入班宣傳戰，由校長、教務主任等人主講，介紹「繁星計畫」等社區高中上明星大學的優勢管道，但發現國三學生大多沒興趣。

有些學校因而改弦易轍，像縣立旭光高中就找來學生主講，主講人有考上明星大學的高三生，或該國中畢業就讀旭光高中的學生，用學長姊的身份拉近與國三學生的距離。

廣告分網路版和電視版

入班宣導多會播放介紹學校的影片，國立暨大附中因而拍攝十七分鐘的宣導片，裡面有帥哥美女學生和社團活動，還請出當選本屆台灣小姐的畢業校友高曼容為母校宣傳，並剪輯成八分鐘的網路版影片，吸引青少年上網點擊。

同時拍攝廿六秒的電視廣告影片，從昨晚起每晚在南投縣地方有線電視台播放一週，校長張正彥說，暨大附中可能是第一個利用有線電視台播招生宣傳廣告的國立高中。