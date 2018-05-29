〈中部〉福鹿溪隔岸拔河 暌違28年復辦

2018-05-29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港划龍舟從一九七八年在福鹿溪開辦之後，隔年即舉辦「隔岸拔河」，由於輸的隊伍會掉進福鹿溪，成為龍舟賽的高潮，但此活動在一九九○年停辦，相隔二十八年之後，福鹿溪今年將再現「隔岸拔河」的精采畫面！

前鹿港鎮長李棟樑是鹿港龍舟賽的發起人之一，他表示，「隔岸拔河」活動為前縣議員洪性榮所提議，當時的彰化縣警局局長還要求他去做報告，「隔岸拔河」在福鹿溪舉辦多年直到一九九○年，後來龍舟賽改到彰濱工業區吉安水道舉行時，也曾在彰濱洩洪道辦理過三次。

李棟樑指出，早年的福鹿溪是土堤，河道寬度約為八十多公尺，非常適合觀賞龍舟賽與「隔岸拔河」，雖然有部分人士認為輸了就落水，對水質提出疑慮，卻不影響活動的進行，「隔岸拔河」後來在福鹿溪停辦，並非基於安全或是水質因素，純粹只是主辦單位為求活動多樣性的考量。

曾經參與過隔岸拔河的鹿港鎮公所農業課長許恭隆表示，他記得學生時代曾在福鹿溪參加過隔岸拔河，還好他參加的隊伍贏了，不必泡在福鹿溪裡頭。鹿港東石里長鄧易承表示，他還記得小時候跟著父親一起到福鹿溪看划龍舟，還有「隔岸拔河」，全場都聚精會神盯著比賽，因為輸了的隊伍就會跌到福鹿溪，所有選手都使出全力，拚到最後。

備軟墊 落敗選手不用喝溪水

龍舟委員會執行長許東明指出，今年「隔岸拔河」重回福鹿溪，彰化縣長魏明谷特別強調「安全第一」，因此，選手除了穿上救生衣、戴上安全帽比賽以外，在浮動碼頭上也會鋪上跳遠的軟墊，提高安全性，也就是比賽選手就算落敗的話，也只會跌到鋪著軟墊的浮動碼頭上，不會真的掉落福鹿溪。

共12隊參加 端節當天決賽

今年「隔岸拔河」共有十二隊報名，將於六月十七日初賽，六月十八日端午節決賽，表演賽將由身穿比基尼泳裝的SHOWGIRL隊，與首長隊進行對決。