〈中部〉嘉縣鐵路高架將複審 議會促降地方配合款

2018-05-29

縣府提墊付案 分8年編列

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」，經交通部高速鐵路局初審要求備齊縣議會同意函、承諾籌編配合款等，六月四日由交通部複審，本案估計總經費二百七十九．七四億元，縣府須負擔配合款四十八．六四億元，昨在議會臨時會提案尋求同意縣府二○二二年起分八年編列預算，議會顧及縣庫拮据，促爭取中央調降地方配合款，縣長張花冠承諾，議會可望於週五三讀通過。

縣府提出縣境鐵路高架化計畫分為民雄段及水上段，全長十五．八五公里，消弭九處平交道，完工時程預計十二年半，取得土地面積十一．六七公頃，九．八八公頃私有地採協議價購，一．七九公頃公有地採撥用，用地取得及拆遷補償經費約十五．一六億元，預期可銜接嘉市鐵高路段，縫合縣區鐵道兩側道路，改善交通，活化土地使用機能。

案經高鐵局四月二十三日初審，決議要求縣府備齊縣議會及台灣鐵路管理局同意函，承諾籌編配合款，若地方負擔經費未到位，可由計畫型補助款扣抵，中央年度預算編列不足時，縣府允先墊付配合款。

縣財政稅務局長簡世明表示，縣府舉債空間剩下十五億元，建議八年每年負擔一．五億元，上限十二億元，超過就難以進行；張花冠說，嘉市鐵高案的地方配合款從九十九億元降到三十八億元，「嘉義縣應有空間可再降低」；王啓澧等議員認為，嘉市鐵高案的調度場設在水上鄉，縣府應以此為條件向中央爭取降低負擔。