〈中部〉封路262天 太平精武路地下道填平通車

2018-05-29

民眾開心不用再繞路

〔記者陳建志／台中報導〕連接太平區、東區的精武路地下道，配合鐵路高架化進行填平工程，交通部鐵工局從去年九月初封路施工，因工期長達二六二天，附近商家、民眾抱怨封太久，經鐵工局趕工，昨天市府交通局會勘後，確認標線和號誌沒問題，傍晚五點陸續吊離柵欄後開放通車，民眾都開心終於不用再繞路，以後下雨也不用再擔心淹水了，鐵工局則提醒民眾要減速慢行。

台中精武路地下道是銜接太平區中山路和東區精武路的要道，也是太平民眾前往市區、一中商圈等地的主要道路， 鐵工局中部工程處去年九月九日開始封路填平，水利局一併進行綠川引流、下水道等工程，讓工期長達二六二天，民眾繞路通行相當不方便，都希望趕快完工通車。

立委何欣純關心工程是否能如期完工，上週四和太平新福里長李鎡進等人到場了解工程進度，除聽取施工單位簡報，也協調台電等單位配合，鐵工局中工處長謝立德並允諾廿八日傍晚五點開放通車。

鐵工局中工處公關張伸嘉表示，在施工單位日夜趕工下，路面瀝青封層和標線、號誌、路燈都順利完工，昨天市府交通局兩度到場會勘，確認標線、號誌都沒問題後，昨天下午五點開始撤掉路口的柵欄、紐澤西護欄開放通車。

商家希望人潮快回流

民眾對於封了八個多月終於通車都很高興，對於填平後的嶄新街道景觀，都說「太棒了」、「真是太感動了」、「路變好大、好直」，開心以後去市區不用再繞路了，附近商家也希望通車後人潮趕快回流，恢復往日的榮景。

昨天因為剛通車，車流相當順暢，並沒有塞車的情形，不過因地下道填平後，新增加精武路、東光路口，以及精武路、南京東路口兩個路口，加上道路筆直、變大，民眾車速較快，鐵工局提醒民眾要減速慢行，強調通車後將持續觀察車流狀況進行滾動式檢討，視情況增加警示標誌或標線，增加用路人安全。