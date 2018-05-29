〈中部〉中科大車闖遊園北路 住戶反彈

2018-05-29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕龍井遊園北路因連接中科台中園區，很多大貨車、聯結車怕行駛台灣大道塞車，就違規轉入只有八米寬的遊園北路及都會南街，大型車輛頻頻進出，影響住戶居住品質，要求相關單位改善。

避台灣大道塞車 違規走住宅區

中科台中園區因連接西南向的聯外道路未開通，有廠商的大貨車或者聯結車，從高速公路下交流道後，為要避開台灣大道及東大路塞車路段，便直接轉入遊園北路及都會南街，再走西屯路接到台中園區，雖然避開塞車車潮，但因為行駛的是密集住宅區，已影響到住戶們的居住品質。

里長：大車一駛入 道路就塞爆

東海里長陳玉華表示，遊園北路上掛禁止十噸以上大貨車及聯結車進入的交通標誌，但還是有很多大車輛違規進入；陳玉華表示，遊園北路從台灣大道轉入，整條道路只有八米寬，雙向各一線道，若有十噸以上的貨車進入，就會把單向的道路都塞爆。

陳玉華表示，大貨車進入遊園北路與都會南街交叉路段，便是進入住宅密集區，造成住戶及其他車種駕駛的強大危機壓力，眾人抱怨連連。

陳玉華表示，依規定十噸以上的大貨車及聯結車不能駛入遊園北路，除了希望警方加強取締，也希望中科管理局再知會廠商，另外，更希望市府趕緊讓連結中科的西南向道路趕快通車，屆時大車輛進入遊園北路就會減少。

中科管理局發文 要求廠商約束

中科管理局長陳銘煌表示，已於五月十六日發公文給園區廠商，希望各廠商顧及住戶感受，要求大貨車及聯結車不要駛入遊園北路及都會南街，近日也會再一次發文，要求各廠商約束。

犁份派出所：會加強巡邏取締

烏日分局犁份派出所表示，會加強巡邏，若有看到大貨車及聯結車違規進入，將會主動盤查取締。

建設局新工處表示，建設局先前原本正執行用地程序，但因內政部營建署表示要環評，因此建設局暫停用地程序執行，不過今年營建署向建設局表示，因環評法修正，此案不必環評，因此新工處重新執行用地程序，而營建署也同步展開規劃設計 。