〈中部〉溪州公園森林區消毒 封園一週

2018-05-29

為防治荔枝椿象噴藥

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕喜歡到溪州公園森林區享受芬多精民眾，近日可能要先轉移陣地了。近來因荔枝椿象大舉入侵彰化，八卦山沿線的鄉鎮已進行噴藥消毒，而離八卦山脈不遠的溪州公園森林區擁有大片林地，種有上百棵無患子科樹木，為防止荔枝椿象飛來「避難」，縣府農業處首度封閉森林區步道，進行消毒，時間從昨日起至六月三日止，盼將害蟲一網打盡。

溪州公園位於彰化縣溪州鄉，包括公園、平地森林區、苗木生產區總共一二三公頃，比起台北大安森林公園大上近五倍，為目前全台最大平地公園。而公園內的森林區種植藍花楹、風鈴木及台灣欒樹等樹種，加上鋪有全長超過二公里的木棧道，讓遊客在平地也能享受吸收芬多精的樂趣。

但縣府從上週起，進行全縣荔枝椿象化學防治作業，而公園內的森林區種植無患子科的台灣欒樹，被縣府列為防治計畫重點，因此從昨日起，縣府公告要暫停封閉「森林區」一週，可是昨日仍有民眾不知情，差點誤闖「吸毒」。一位李姓遊客表示，從報紙得知溪州公園森林區是「避霾祕境」，一早就來吸收芬多精，入園後卻發現園區都沒人，經工作人員告知，整區在消毒，才趕快離開，幸好身體未感到不適。

縣府農業處副處長郭至善表示，彰化縣八卦山脈沿線荔枝與龍眼果園受荔枝椿象危害嚴重，溪州公園雖沒龍眼樹，但仍在園區內台灣欒樹發現零星荔枝椿象，為防患未然，請台糖管理單位進行森林區化學防治，因藥效發揮期約一週，首度封園除蟲，請遊客暫停前往森林區，但周邊的公園區仍然維持開放。

補助藥劑取消面積限制

針對荔枝椿象問題，彰化縣政府也決定以統籌分配款支援各地鄉鎮市公所，全面展開噴灑化學藥劑防治，並且放寬補助藥劑的土地面積限制，二分地以下果園仍可獲補助，希望以多管齊下方式，讓這波「蟲蟲危機」消失。

農業處長黃碧海表示，荔枝椿象防治已為全國性議題，中央考量結合國軍力量，並請環保署協助農委會進行防治。農務暨植物保護科長蘇啟懷指出，現階段仍以化學防治計畫為主，縣長裁示以縣統籌分配稅款支援各公所先行執行，再辦經費核銷。