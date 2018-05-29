〈中部〉解灌溉水荒 集集攔河堰加倍供水

2018-05-29

〔記者謝介裕／南投報導〕梅雨季節沒雨，使得水荒問題愈來愈嚴重，尤以正值一期稻作抽穗期的水稻，衝擊最大，南投縣集集攔河堰管理中心及負責管理日月潭水庫的台電大觀發電廠，將依據上週的水源調配會議共識，昨日起在不影響水力發電前提下，由日月潭水庫再增加一倍水量供應下游攔河堰，以解燃眉之急。

集集攔河堰主要提供南投、彰化、雲林等三縣約十萬公頃面積的民生、灌溉及工業用水，目前是水稻最需水源的抽穗期，萬一供應不足，將嚴重衝擊水稻生長、存活及收成。

未料，三月以來，僅零星下雨，且雨水多半未降在集水區，導致水情拉警報，集集攔河堰管理中心被迫祭出輪灌措施因應彰化、雲林兩地的稻作區，但遲至今日，梅雨仍未到來，不但周邊部分路樹因熱浪綠葉掉光光，有枯死之虞，濁水溪部分河道也嚴重縮減，溪底沙洲逐一浮現，致入流量每秒不到二十噸（CMS），較昔日少了一半，也難滿足稻作每秒約須四十噸的灌溉需求量，令農友憂心不已﹗

每秒增加10噸供水量

集集攔河堰管理中心主任陳振欽說，還好台電大觀發電廠依據水源調配會議的共識，昨日起將平時每秒十噸（CMS）的水量再增加一倍供應，暫時化解供水短少問題。

台電大觀發電廠副廠長陳世銘指出，日月潭水庫滿水位為七四八．四八公尺，水荒以來，水位多半維持在七四六公尺以上，在不影響發電前提下，利用餘水支援集集攔河堰，但強調，這是因為日月潭水庫採水循環設計原理，所以目前蓄水率仍高達八十八．五％，有效蓄水量約一億一四四九．五噸，相較於其他縣市水庫，水情雖然較不吃緊，但基於發電及遊艇安全，也將力保水位不低於七四五公尺。

約可維持兩個月

不過，假使老天爺再不下雨，初估民生及灌溉用水僅可維持約兩個月左右，因此呼籲農友要節約用水、共體時艱，珍惜水資源。