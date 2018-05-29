〈中部〉農民職災保險 雲林補助一半保費

2018-05-29

縣府負擔提高至4成

〔記者林國賢／雲林報導〕「農民健康保險條例」部分條文修正案上週獲立法院通過，農民職災保險預計十一月上路，雲林縣政府昨宣布將把農民補助自十％提高至四十％，農民每月只要繳交七．二元，即可享有職災保障，請農民踴躍加保。

農民月繳保費7.2元

雲林縣長李進勇表示，農民職災保險非直轄市部分被保險人需負擔六十％保費、中央負擔三十％及縣府負擔十％，核算農民每月約需負擔十四．四元，雲林縣府將補助額度提高至四十％，讓農民保費再減一半。

李進勇說，現行農保只有「生育、殘廢及死亡給付」，條文修正後新增傷害給付及就醫津貼，可以讓生活享有更安全保障，而全縣農保被保險人有十二萬三千多人，換算下來，縣府每年補助約需經費一千四百多萬元，將納入本預算支應。

李進勇強調，雲林縣是農業大縣，縣民一輩子從事農作，「農民健康保險條例」部分條文修正案可增進農民職業安全及經濟補償，讓農民社會保險制度更完備，請農民踴躍納保，保護自己權益。

農民蔡春指出，農耕是職業傷害非常高的行業，搬運、噴農藥、收割等都可能遇到意外，過去農民都只有自己「糊牛屎」，有了農民職災保險可以多層經濟保障，他會考慮加保。

農民︰應分級距比較合理

農民許常定則表示，農業職災加保只有單一級距，但種菜、種稻、種水果收入與風險都不同，保費、理賠需求也不一樣，農業職災應該像勞保一樣分級距，才能符合每位農民不同需求，應該比較公平合理。