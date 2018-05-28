〈南部〉民進黨部主委選舉 黃先柱出線

2018-05-28

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部主委選舉及市黨部代表、全國黨代表選舉昨天進行投開票，其中主委選舉，由新潮流系地方大老黃先柱對上非新系的前南市工策會總幹事王敏行，開票過程雙方互有領先，競爭十分激烈，直到晚上七點多，雙方差距拉開，黃先柱以二四○八票之差擊敗王敏行，順利當選南市黨部第五屆主委。

根據民進黨市黨部的統計，黃先柱得票九○七九票，王敏行六六七一票，黃以二四○八票之差，贏得主委選舉。黃先柱除安南區及善化區投開票所小輸外，其他七個投票所均領先。

王敏行曾輔選過賴清德，在賴擔任台南市長期間，出任台南市工策會總幹事，後來與賴清德漸行漸遠。這次民進黨台南市長初選，新潮流力挺黃偉哲參選市長，王敏行則選擇為陳亭妃站台。

而新潮流這次推出前市府顧問、新潮流台南地方大老黃先柱參選，黃過去一直是賴清德參選國代、立委到市長的操盤手，選戰經驗豐富。

這次主委選舉，王敏行高舉砲打新系大旗，也讓這場主委選舉，成了新系與非新系之爭，雙方各自集結，猶如市長初選的延長賽。

當選人黃先柱表示，感謝黨內同志的肯定和支持，這是責任的開始，未來連兩年都有重大選舉，黨部將負起輔選責任，而他也將以卅年的輔選經驗來為黨打拚，以贏得最後的勝利。

他說，過去他與王敏行都是好朋友，大家互相欣賞，互相學習，未來也期許黨內更團結、茁壯。

王敏行表示，唯有競爭才能彰顯不同意見，恭喜當選人黃先柱，並期許黨中央公職人員，不可忽視基層民眾的想法。