〈南部〉捷運規劃 文史工作者建議參考日治時軌道

2018-05-28

〔記者劉婉君／台南報導〕台南捷運規劃藍、綠兩線，將採高架單軌系統，但引來破壞市區天際線、舊城區文化景觀的擔憂，研究、推廣台灣文史的聚珍台灣總監王子碩以日治時期的台灣地圖及老照片表示，早期台南有輕便軌道從安平載運貨物、人到市區，可參考規劃以平面軌道取代高架。

王子碩表示，輕便軌道初期主要是因應軍事需求，一八九六年「台南府迅速測圖」，就可以看到一條從安平載運貨物、人到小東門的軌道，一九○七年軌道拉到台南火車站連接縱貫線，直到一九二○年代之後，因汽車及台南運河完成，逐漸沒落。老照片中可看到當時民眾乘坐由人力推動的台車及大東門旁軌道等場景，且當時還有共乘的觀念，一人搭乘和四人共乘的價格不同，人多票價較便宜。安平地區的推車產業曾經相當龐大，一度擁有五百人規模的車伕，將一車車的烏魚載運到台南城內。

反對舊城區建高架單軌

「舊城區實在不適合高架。」王子碩指出，高架單軌會讓舊城區居民很有壓迫感，而台南早期就曾有平面的輕便軌道，在國外也有電車與道路整合的成功例子，市府要規劃現代的捷運，最好思考搭配其他合適的方案。

文史工作者黃建龍認為，國外有多起高架單軌失敗的例子，主要的原因就是距離短，搭乘的主要為觀光客，居民根本用不到，政府不能為捷運而捷運，如果一定要建，路線及類型應該要討論，著重人口數最多的地區，他不認為應在舊城區，以日治時期的輕便軌道手壓台車來看，當時因應鹽業、糖業、安平港而設，路線規劃就是在城外，以路面電車的方式，是可以思考的方向。

交局︰平面衝擊交通

對於高架或平面，交通局日前即曾表示，先進運輸系統是經過多面向討論，逐一篩選各國現有的捷運系統，最後才建議採用高架單軌，符合市區道路狹小、文化古蹟、交通衝擊等特性。平面軌道施工及完工後營運，均會縮減車道、減少路邊停車位，對已經面臨道路狹小交通困境的台南市而言，並不合適。