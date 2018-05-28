〈南部〉快見底了 曾文水庫蓄水率剩5％

2018-05-28

庫區露出許多小土丘

〔記者萬于甄／楠西報導〕近期台灣氣候炎熱，且未見降雨的跡象，讓南部幾座水庫水情越來越緊繃，尤其，曾文水庫蓄水率不斷下降，目前蓄水率剩五．四四％，南化水庫蓄水率則還有廿五．○七％；昨不少遊客前往曾文水庫觀光，看見庫區露出許多小土丘也驚呼「真的快沒水了」，希望老天趕緊下雨。

南水局指出，台南地區曾文、南化水庫集水區自去年八月迄今，仍無明顯降雨，僅約為歷年同期平均五成。曾文水庫目前水位約一八六公尺、有效蓄水量二四六八萬噸、蓄水率五．四四％；烏山頭水庫有效蓄水量則為一二九六萬噸、蓄水率約十六．五六％。

台南目前已進入第一階段限水，南水局日前也採南化水庫增加廿萬噸民生供水，減少曾文─烏山頭水庫民生供水量的方式，彈性調配水源，目前由南化水庫供應每日約六十三萬噸的民生用水，曾文─烏山頭則供應三十三萬噸，而南化水庫目前有效蓄水量為二三四一萬噸，蓄水率約廿五．○七％。

昨日許多遊客前往曾文水庫遊玩，看見庫區露出許多小土丘，驚呼「真的要沒水了」，也有民眾表示，這麼多年來從未看過曾文水庫水位如此低，若老天再不下雨，水庫水位怕撐不了多久；民眾也擔憂，台南已進入第一階段限水，離第三階段民生限水恐怕也不遠了。

此外，整個五月氣溫相較往年乾燥悶熱，以致雜草公墓火警頻傳，根據台南市消防局統計，今年五月迄今雜草公墓廢棄物火警達三一六件，相較去年同期二○六件增加約一一○件，不僅讓消防人員疲於奔命，打火用水量也隨之增加，紛紛希望在南部水情緊張的時刻，民眾用火用電能多加注意。