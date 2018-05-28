〈南部〉高關懷名單 去年肇事逾5次 76人列冊家訪

2018-05-28

避免被貼標籤 不公布名單

〔記者黃良傑／高雄報導〕為有效降低肇事率，高市交通大隊過濾出高肇事率七十六人，列「高關懷」名單，並懷疑其駕駛習慣不良，將個別家訪改變惡習，以消弭道路潛在危險性，但警方強調不會公布名單，不會有貼標籤的疑慮。

高市警方採大數據分析，發現去年單一人曾發生五次車禍以上的當事人，共有七十六人，還有一人肇事就包辦了十次，肇事達九次的也有兩人，可謂高肇事率者，這七十六名肇事者竟包下四百卅四件車禍，七十六名高肇事率者，以男生六十八居多，女性僅八人，顯示女性應該比男性謹慎且守規矩。

交大分析出高肇事率者，設籍鳳山區有十二人最多，住三民區、楠梓區各有八人，苓雅區有七人，高肇事率是否與居住環境有關，仍待分析、調查。至於七十六人中，肇事率高的騎士、駕駛，以四十至四十九歲的民眾居多，共計十八人，其次是卅至卅九歲肇事者，也有十七人，第三名的年齡層分佈於五十至五十九歲，統計有十四人。

警方也發現高肇事率者使用的交通工具，以自小客車卅件居多，其次是計程車廿八件，機車十三件緊追在後，不過，去年高肇事率的車輛，竟打破以往機車高肇事率的刻板印象，車禍高發生率也凸顯小黃運將工作潛在危險性。

經大數據分析高市交通事故的肇因，主要為「未依規定讓車」、「未保持行車安全距離及間隔」兩項，交大指出，「未依規定讓車」多發生於無號誌或閃光號誌路口，駕駛人常忘了要減速慢行，也忽略了支道車應讓幹道車，當車道相同數量時，左方車應讓右方車先行。