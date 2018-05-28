〈南部〉高市城市外交 日本山形包機首航

2018-05-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市府積極推動城市外交，持續深化姊妹及友好城市關係，籌備許久的高雄與日本山形縣包機終於首航，不但讓兩地距離更近，也凸顯高雄參與國際決心，高市府強調，外交不只是中央的事。

為未來定期航班暖身

觀光局表示，包機主要是為定期航班暖身、養客，但班次並不固定，以往高雄旅客到山形或山形旅客到高雄，都須搭機到其他縣市，再轉路面大眾運輸才能到達，有了包機可促進觀光，同時也可帶動農業、商業等互動。

高市目前有卅二個姊妹及友好城市，範圍涵蓋美、歐、亞、澳、非、中南美，其中以美國十五個最多，亞洲八個居次；市府近幾年屢屢籌辦國際賽事與會展，例如亞太城市高峰會、港灣城市論壇等，也以高雄之名助台灣躍上國際。

鑑於國際事務增多，市府今年將秘書處更名「行政暨國際處」，轉型模式為六都首例，除代表對秘書處的肯定，也顯露市府在城市外交的企圖。

學子交流、農產外銷

高雄與山形於二○一六年簽署友好合作備忘錄，陸續在教育、農產、觀光領域有許多合作計畫，舉辦過山形縣英語冬令營、打造兩地學子交流平台，以燕巢蜜棗為首的高雄優質農產品也銷往山形。

雙方聯手推動許久的包機上週六首航，山形縣知事吉村美榮子親率百人訪問團搭機抵高，高市觀光局長曾姿雯與義守大學宋江陣到場接機，兩邊情誼更深、距離更近，也為未來定期航班暖身。

高市府表示，目前高雄飛日本航線每週九十九班，有七個航空公司與六個航點，去年日本旅客入住高雄卅四萬人次，還有開發空間；而觀光只是其中一個面向，透過航線增加，高雄希望引入更多機會，也讓高雄走向全世界。