〈南部〉不忘大坡池 池上國中傳承划竹筏

2018-05-28

竹筏競賽 高雄蟬聯冠軍

〔記者陳賢義／台東報導〕東台灣規模最大的划竹筏競賽，廿六日起一連兩天在池上鄉大坡池開戰，去年奪冠的高雄「船老大」，今年再度蟬聯十二制冠軍；而為了讓在地學子離鄉之後，池上鄉公所昨特別安排池上國中的傳承賽，三個年級九個班，加上教師隊；鄉長張堯城表示，舉辦傳承賽的目的，是為了讓學子都能學會竹筏操作的技能及深度認識大坡池。

一連兩天的划竹筏競賽，計有台北、高雄、花蓮、台東等地廿支隊伍參加，池上國中三個年級九個班的傳承賽昨登場，儘管技巧不純熟，偶會出現竹筏險擦撞及偏離航道的插曲，但學生們仍賣力的往前划。

張堯城表示，大坡池是池上的母親，在地小孩從小就和大坡池密不可分，不管是散步或划竹筏，但國中畢業後，這些孩子都會離開池上到外面就讀高中職，策辦傳承賽就是希望他們的生命裡都有大坡池永久的記憶，也讓竹筏活動代代相傳。

花東縱谷管理處表示，大坡池原名「大陂」，又稱「大埤」，位於池上東側，緊鄰海岸山脈錦園河階崖邊，是因池上斷層活動而形成的斷層池，水源則來自新武呂溪沖積扇末端的伏流。池水向北側低地流出，成為秀姑巒溪的源頭之一。「池上」的地名即源自大坡池，早年池上便當裡的魚蝦，也是來自大坡池。

張堯城表示，大坡池的遊客數原是後段班，近三年因環池步道完成、音樂館啟用、人工A島挖除及春耕野餐節、竹筏季、蓮花季、熱氣球光雕音樂會及自行車節等活動，再加上近期將推動的大坡池星空之旅活動，目前躍身成花東第五名的熱門景點。