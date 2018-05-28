〈南部〉工廠污染 屏東環局稽查人員帶業者見檢舉人

2018-05-28

檢舉人質疑程序及個資遭洩

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣環保局又出包，一名蘇姓鄉民檢舉鹽埔鄉一家堆肥廠涉嫌排放廢水，結果稽查員竟讓工廠人員直接向檢舉人當面說明，檢舉人擔心自身安全，在臉書發佈遭遇，質疑「我應該不用發表不自殺聲明吧？」；環保局致歉，並停止該員稽查職務，昨轉送政風調查。

蘇姓鄉民表示，該堆肥廠被勒令停工，仍疑似作業及排放廢水，五月二十四日下午跟環保稽查人員會同前往，到廠外查排廢排情況，稽查員進廠採樣，再從廠房出來後，「竟然帶著被檢舉的廠商來向我解釋」，請問這是環保單位洩漏檢舉人資訊給被檢舉工廠的SOP（標準作業程序）嗎？

環局︰稽查員停職送政風調查

環保局昨表示，當事人對該案多次陳情，也曾會同稽查員到場，對環局查處結果也常於其社群網站發佈，並未隱藏個人身分，但是讓陳情人和廠商碰面解釋案件，並不符合稽查處理程序，造成陳情人困擾，環保局稽查科長伍展沛已於二十六日傍晚致電陳情人致歉。全案除將查明有否洩漏個資外，也將深入查核是否涉及舞弊。

環保局長魯台營表示，承辦科長已自請處分，環保局也立即停止稽查員職務，送政風單位調查，若結果涉有刑罰規定，將移送司法單位偵辦，如違反情節重大，行政處分最重將予以解職，環保局後續將再加強稽查員稽查態度與技巧訓練。

蘇姓鄉民獲悉後表示，他在臉書發表檢舉訊息，不代表可以曝露身份，在此之前廠商從來沒有見過他，環保局更不能模糊焦點，該案地方民眾檢舉了一年多，工廠因違反水污法被停工，為何仍有車輛進出、疑似持續作業？居民深受臭味所苦，縣府應給交代。

環保局則解釋，該廠在二○一五年曾被停工，但後來製程不同，理論上不會產生廢水，有時稽查現場並無作業，但將會繼續依法把關。