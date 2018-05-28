〈台北都會〉圓山坑道像鬼屋 市府挨批違文資法

2018-05-28

牆破地板積水 有霉味還有青蛙

〔記者郭安家／台北報導〕斥資一．六億元整修的歷史建物圓山坑道，預計今年中開放，但今年三月坑道天花板崩落，混凝土及鋼筋鏽蝕嚴重，民進黨市議員李慶鋒昨指，現地宛如鬼屋廢墟，市府顯已觸「文資法」，質疑開放期程必跳票。文化局則推責指出，該處位國定古蹟圓山遺址內，中央最好訂上位保存計畫，由保存計畫做管理；觀傳局說，文資委員今將現勘，仍樂觀年中開放。

原定年中開放 議員質疑必跳票

「文資法」規定，歷史建築等經主管機關審查認定，管理不當致有滅失或減損價值之虞者，得通知限期改善；屆期未改，得處卅至兩百萬元罰鍰。李慶鋒指，圓山坑道從二○一五年台北市長柯文哲停止該處實施「城市博物館聚落」計畫後，一直荒廢，原先設好燈光、管線、壁體，在潮濕、滲水的狀況閒置，已不堪使用，回到未整修的破敗模樣。

文化局推中央 文資委員今現勘

市府原定年中即將開放，但李慶鋒指，即便炎炎夏日，圓山坑道內瀰漫發霉味，連北市府日前花錢設置的照明燈也因潮濕無法使用，隧道牆壁還因樹木竄根破裂，肉眼可見天花板的混凝土和鋼筋鏽蝕趨於嚴重，地板則積水、陰暗，用照明燈探路竟發現有青蛙在跳，宛如鬼屋廢墟、黑暗之洞。

他表示，若無由結構技師等專業人員鑑定、補強，很難說是安全的參觀環境；一年前就已提醒柯市府及觀傳局，該處充斥潮濕、滲水、空氣流通、消防安全等問題需解決，質疑觀傳局日前編列七九六萬元修繕費白花了。

觀傳局觀光產業科長陳雅慧表示，圓山坑道天花板小幅坍塌，已對此開鑑定會議，五月委託廠商提鑑定工項等初步規劃，文資委員今將討論鑑定方案。如能確保結構安全無虞、符合「文資法」，將以最低擾動原則整理坑道，並且再利用，仍樂觀年中開放。

至於是否依「文資法」限期改善並開罰？文化局說，該處位於國定圓山遺址範圍內，中央最好訂上位保存計畫，照理說也要受該保存計畫限制，再思考該處的開發及保存；「文資法」即規定，考古遺址所在地都市計畫之訂定或變更，應先徵求主管機關之意見。