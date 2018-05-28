〈台北都會〉熱爆！新北灑水車出動 幫馬路消暑

2018-05-28

〔記者何玉華、俞肇福／新北報導〕艷陽高照，新北市、基隆市各地氣溫昨天動輒達卅七度，新店地區更高達卅八度左右，體感溫度可達四十二度，新北市府昨天上午十點啟動「高溫警戒SOP相關應變措施」，派出灑水車在街道灑水、開放公共場所提供休息避暑等防範措施，提醒戶外工作者多補充水分。

戶外活動 多補充水分

最近氣溫飆高，苗栗市長邱炳坤日前在宜蘭縣龜山島中暑且險些發生不幸，再度凸顯防範中暑的重要性。衛生福利部基隆醫院急診室主任陳輝財說，民眾在大熱天從事戶外活動，若出現頭暈、噁心、呼吸困難等情形，應立即停止戶外活動，迅速到陰涼處休息並補充水分，若狀況仍未改善要趕快就醫。

陳輝財指出，勞工在高溫的環境中工作，遇到通風不良就很容易發生中暑；農民在農地工作，受陽光直接曝曬，再加上大地受到陽光照射、地表溫度升高，上下夾擊容易造成中暑，民眾在戶外活動沒有做好防曬與適時補充水分，也容易中暑。

中暑 含電解質飲水救命

他表示，一旦出現頭暈、噁心、呼吸困難的中暑症狀，要迅速離開高溫環境，移到陰涼通風處休息並補充水分，最好是含電解質的運動飲料或礦泉水，並為患者適當降溫，用冷水或濕毛巾覆蓋在皮膚上，萬一出現血壓降低、虛脫時應立即平臥並趕快送醫。

人體日需水至少二千西西

最近天氣炎熱，水分補充多少才適當？陳輝財建議，人體一天需要二千到二千五百西西的水分，從事勞動工作者的水分攝取要更多，要喝到水中毒是比較少發生的事。