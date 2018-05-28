〈北部〉花蓮三對三足球賽 上千學童競逐

2018-05-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕世界盃足球賽開幕倒數計時！花蓮縣昨有近百隊、一千多位小朋友，在東部唯一獲得ＦＩＦＡ認證的人工草皮球場—花蓮美崙國中足球場，進行花蓮客運盃國小三對三足球聯賽決賽，場面熱絡。

這項三對三比賽是花蓮縣足球協會理事長陳益雄自創，適合偏鄉學校發展，陳益雄指出，三對三比賽沒有規則，只要求「不踢人、不推人、不用手」，比賽也沒有守門員，讓小孩子們自由發揮。

這項國小三對三足球聯賽上月預賽，昨總決賽有全民組六十九隊、競技組廿八隊，近百支隊伍競技，特別的是有來自新北市新莊的榮富國小學童來參賽、切磋球技。

偏鄉多迷你學校，尤其花蓮縣三分之二的國小只有六個班，全校人數不滿百人，一個年級能有「二位數」學生就已算人數多。陳益雄表示，鄉下小學校因班級人數少，三個人成隊讓小型學校更容易發展足球運動，小朋友先從「玩」開始，踢久了就學習到三人如何分工防守、攻擊，有助於將來參加五人制、八人制甚至成人的十一人制比賽。

參賽隊伍多達十一隊的瑞穗鄉瑞北國小，全校僅五十九名學生，這次有卅五人參加總決賽。校長張炳仁說，該校平均一個年級一個班僅十個學生，一個班至少就能組兩隊互相切磋，去年該校女生足球隊參加全國學童盃足球賽獲得亞軍，揚名全國。