〈北部〉慢火烘烤12小時 「飛魚乾」大賺觀光財

2018-05-28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕飛魚翻身！入夏後，台灣東部海域進入飛魚季，宜蘭縣東岳地區泰雅族人用特製鐵桶慢火烘烤，加工製成「飛魚乾」、「飛魚炒辣椒」，風味獨特，頗受遊客喜愛，也提高飛魚的附加價值，為部落帶來額外收入。

4至6月飛魚盛產

四月至六月是飛魚盛產期間，但飛魚多刺、體型小，經濟價值不高，漁民捕獲後多秤斤論兩販售。東岳多必優社區永續發展協會專管人員謝昌國說，飛魚因為便宜，早年生活條件不佳時，價格低廉的飛魚，多透過鹽漬、加工，延長保存期限。

以台東、屏東來說，當地原住民先將飛魚抹鹽，再日曬成乾，在東岳，則發展成獨特的隔火烘烤，將新鮮飛魚慢烘成「飛魚乾」，透過真空包裝處理後，存放期可延長一年以上。

傳統多以鹽漬處理

謝昌國解釋，將飛魚剖開取出內臟抹上鹽，再掛在大型空鐵桶外圍，鐵桶內放上相思木，用慢火烘烤十二小時才算完工，慢烘的飛魚口感偏軟、好入口，民眾接受度佳。

每年漁汛期開始，飛魚價格每尾在十元上下，盛產期間跌落至六、七元，經過繁複加工、包裝後，價格至少翻漲三倍。

飛魚不只改善泰雅族人經濟，東岳部落還將這種特殊「鐵桶」慢烘化為觀光財。謝昌國說，初夏飛魚季期間，部落會推出生態旅遊，有飛魚乾製作、飛魚美食饗宴等遊程分享。