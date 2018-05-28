〈北部〉頭份後花園山坡 屢遭濫倒廢棄土石

2018-05-28

廢土堆10米高 民怨地下水有異味

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市知名景點頭份後花園，除了景致優美，更是台三線上重要的茶產地，但近來卻有民眾發現，茶園附近的山坡地遭不肖業者傾倒大量廢土，含廢棄建材的土石沿斜坡傾瀉而下，堆積約十米高，頭份市公所日前攔截載運廢土卡車並開罰，但業者仍繼續違法傾倒，讓當地民眾直批「太囂張」。

頭份市民代表羅文豐氣憤說，遭傾倒廢土面積約○‧二五公頃，整片樹林遭毀，廢土更順坡而下堆積近十米高，附近民眾屢抱怨地下水傳異味，懷疑廢土中含有害物質。

業者稱有申請整地、屬乾淨土壤

頭份市公所獲報到場稽查，當場攔獲載運廢土的卡車，發現未持有傾倒許可證件開罰六萬元，但業者聲稱有向苗栗縣政府申請整地，載運的也皆是乾淨的農地土壤，未來可供耕作。

縣府實勘為廢棄建材 開罰限期改善

苗栗縣政府農業處、地政處接獲通報後也到場會勘，發現現場堆放大量石磚等廢棄建材，打臉業者說法，且該處為山坡地保育區，業者違規填土已違反水土保持法，最重將可開罰卅萬元，並要求限期改善。

但有茶農擔心，若廢土污染地下水，當地茶產業恐首當其衝，呼籲有關單位應徹底清查。

苗縣府農業處表示，初步勘查確認為建材土石方，會先依區域計畫法或水土保持法開罰地主，另針對污染疑慮，將再會同地政處、環保局到場開挖採樣，確認內容物後再追究相關刑責。