〈北部〉餐廳佔農地拒改善 檢方建請沒收建物

2018-05-28

竹縣府多次開罰 限期改善無效

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市一家大型餐廳，在特定農業區農牧用地上違法占地營業，經縣府多次裁罰，限期改正無效，全案函送新竹地檢署偵辦，檢方除依違反區域計畫法罪嫌起訴賴姓地主，更罕見出重手，建請法院將面積達一千一百一十五平方公尺的建物及水泥鋪面，全部認定為犯罪所用之物而宣告沒收，盼發揮嚇阻效果。

起訴地主 認定建物為犯罪之物

檢方調查，賴姓地主明知位在新竹縣竹北市台元段的土地，為特定農業區農牧用地，除經依法申請核准用途或領有合法建照建物外，僅能供農牧業使用，卻未申請許可，即於二○一六年間建築建物做為大型餐廳使用。

縣府發現違反區域計畫法，裁處賴男六萬元罰鍰，並限期於二○一六年十一月十日前拆除建物，以恢復原編定使用或向主管機關申請合法變更使用。但縣府派員複查，發現賴男並未依限完成指定改正事項，全案函送新竹地檢署偵辦。

檢方起訴賴男指出，縣府數次發函，仍未依期限恢復土地原狀，數次裁罰仍置之不理，因此建請法院從重量刑。

檢方：若輕判 將無法導正農地亂象

檢方並舉彰化縣電鍍工廠廢水嚴重污染農田、宜蘭縣遍地豪華農舍亂象為例指出，法院若對本案輕判，且對其建物及水泥鋪面不予沒收，將不能導正農地非農業使用的違法亂象，更會鼓勵民眾在農地蓋工廠、餐廳或豪華別墅，衍生廢水未經處理隨意排放至農業用水渠，污染農業水源，造成農地嚴重污染，導致政府事後花費數十倍或百倍金額，也無法完全改善，所以建請法院對其建物及水泥鋪面宣告沒收。