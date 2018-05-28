〈北部〉《桃園》龜山、蘆竹明起停水 最少23個小時

包括新北 共9萬多戶受影響
〔記者陳昀／桃園報導〕天氣越來越熱，許多人到家就得洗澡沖去滿身汗，但廿九日上午九點起，新北市林口區全區，以及新北市泰山、五股區與桃園龜山、蘆竹的部分區域將停水廿三至卅九小時不等，共計影響九萬三千六百戶，台灣自來水公司提醒民眾提早儲水，或利用十二處臨時供水站取水。
合宜宅埋設第二條送水管線
台灣自來水公司第二區管理處副處長葉雲亮表示，機場捷運A7站合宜住宅落成後人口大幅成長，但台水公司龜山第一加壓站目前只有一條供水管線，一旦破裂或發生意外，容易造成送水停擺，因此將施工埋設第二條送水管線，並增設抽水機、水量計、高低壓變電站與遠方監控設備等，龜山二站也會連接新舊水池、擴大蓄水量。
為避免頻繁停水造成不便，台灣自來水公司表示，這次施工一併執行龜山三座加壓站、林口五萬噸加壓站的電氣設備檢驗，停水時間雖長，但完工後能讓龜山、林口一帶的供水管網更健全、穩定。
明天上午九點起停水至三十日上午八點的區域為：新北市林口區，五股區福德里登林路單號（93~107號）與雙號（116~134-3號）、德音里外寮路；桃園市蘆竹區坑子里（貓尾崎、臥龍崗、赤塗崎路、八德一、二路等），計停水廿三小時。另新北市泰山區大科里（南林路89至93號單號、柯厝坑11號、柯厝坑2-8號），停水至三十日晚間八點，停水卅五小時。
龜山9個里停水 長達39個小時
龜山區大崗里、文化里、舊路里、大華里、幸福里、龜山里、公西里、大湖里、大同里、精忠里、楓樹里、楓福里，明上午九點起停水至三十日晚上六點，停水卅三小時；文青里、長庚里、龍壽里、兔坑里、福源里、嶺頂里、新嶺里、樂善里、大坑里停水至三十日晚上十二時，停水卅九小時。
桃市府經濟發展局公用事業科科長江信潔表示，雖然停水時間長，但台水設有臨時供水站讓民眾取用，足夠用於一般民生用水，也請民眾停水前六小時就完成儲水，並關閉抽水馬達以免空轉，相關問題可電洽自來水公司廿四小時免費專線：1910。