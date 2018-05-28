〈中部〉台中第三座 南屯運動中心開幕

2018-05-28

〔記者張菁雅／台中報導〕南屯國民運動中心廿七日正式開幕，成為台中市第三座運動中心，市長林佳龍也預告，除原先規劃的九座運動中心已陸續推動外，市府將在清水區設置第十座運動中心，希望能提升運動風氣。

南屯運動中心位在黎明路與文昌街口，緊鄰南屯國小、南屯市場、萬和宮及文昌廟，委託民間營運管理，廠商初期投入一千萬元增購運動設備，有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、綜合球場等設施，聘請專業人力，規劃多項課程、健康講座、各式體育競賽等活動。

林佳龍表示，南屯區人口越來越密集，運動中心啟用後可滿足在地運動需求，其停車場與南屯國小合作興建，提供二百四十一個汽車位及九十八個機車位。另外，南屯運動中心工程獲得今年國家卓越建設獎，建築品質受到肯定。

林佳龍也說，過去運動中心是以十萬以上人口的行政區做為設置標準，海線雖然沒有超過十萬人口的行政區，但擁有自己的生活圈，未來三井Outlet開幕後，將帶來大量人潮，因此市府規劃在清水區設置第十座運動中心。

林佳龍指出，包括南屯、朝馬、北屯、潭子、太平、大里、南區的運動中心都在七十四線快速道路附近，形成環狀的運動走廊；而台中明年舉辦東亞青奧，為迎接這項奧運體系賽事，市府積極興建標準運動場館，打造台中成為運動城市。