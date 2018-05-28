〈中部〉六月起285路公車增班 擴大路線範圍

2018-05-28

將影響東區、南區及大里區

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕二八五路公車六月起改由東南客運經營，起訖點也調整為新建國市場至竹仔坑，除原來的二八五正線外，再增開二八五副線，行經大里十九甲地區及益民路等，正、副線兩公車增至每天卅六班次，影響所及包括東區、南區及大里區。

交通局長王義川指出，行駛台中二中至大里崁頂的二八五路公車，原由豐原客運經營，該公司因整體營業區域調整考量，申請釋出二八五路公車路權。交通局為使乘車服務不中斷，進行路線釋出公告，經評選由東南客運取得路線經營權。

起訖點調整 改善多處無公車

二八五路公車釋出路權，交通局順勢將該路公車起訖點調整為新建國市場及竹仔坑，並協調東南客運增開二八五路副線，串聯行駛益民路二段、一段及十九甲地區的立仁路、立新街及立元路等，改善益民路一段、甲堤南路及至善路等地無公車服務的困境。

王義川說，六月起二八五路公車班數，將由原本廿八班增為正線廿四班、副線十二班，合計卅六班，正線路線串聯新建國市場、台中火車站（東站）、文化創意園區、中興大學、中華民國農會、修平科技大學等站點。

副線則行經台中火車站（東站）、文化創意園區、中興大學、興大附中、益民國小、立新國小、成功國中。因班次增加且公車服務範圍擴大，可連結東區、南區、大里區等區域的生活機能，滿足通勤、通學乘車需求，也具有購物、交通轉乘等功能。

新仁里抱怨：與爭取有落差

大里立德社區發展協會理事長江和樹說，副線行經立仁路、立元路、內新國小等地，是十九甲最熱鬧的地方，未來民眾前往火車站等市區將更方便；內新里長林清池也說，行經台中火車站，終點在新建國市場，讓民眾搭車和買菜更方便；不過，新仁里長陳正恭則抱怨，此次路線修改，與當初爭取的有落差，對於新仁里民眾幫助不大。