〈中部〉全國首創漁民組成 松柏港船舶義消分隊揭牌

2018-05-28

〔記者歐素美／台中報導〕全國首創由漁民所組成的義消機能型水域救災救護分隊，台中市義勇消防總隊第五大隊松柏港船舶義消分隊昨天揭牌。消防局長蕭煥章表示，這是台中市海線第一個成立的義勇消防分隊，結合大甲松柏港十七位漁民，協助消防局提供海上及時救援，也是消防人員水域演練的基地。

結合在地漁民 海上及時救援

蕭煥章說，松柏港因漲退潮快速，常發生溺水等意外，以往消防局從幼獅消防隊派救生艇馳援，光車程就要十分鐘，松柏港船舶義消分隊結合在地漁民，可就近利用漁筏及時協助消防局提供海上救援，把握黃金救援時間。

松柏港產業觀光發展協會理事長梁國銘也是松柏港船舶義消分隊成員，他表示，之前常有釣客不小心落海，漁民接獲通知即主動駕駛竹筏出海徒手救人，也曾協助消防局進行海上救援，參與義消後，消防局提供漁民基礎的救生等訓練，讓漁民能更快速及安全地從事救援工作。

松柏港船舶義消分隊昨揭牌，立法院副院長蔡其昌、副市長林陵三、義消總隊第五大隊大隊長翁百田及松柏港產業觀光發展協會理事長梁國銘、松柏港船舶義消分隊長李滄淵等皆出席，消防局在會後並進行水域救援演練。

蔡其昌說，他在立委任內一步一腳印爭取松柏港建設，林佳龍市長上任後也相當支持松柏港的發展，將來會成立一座小型的漁獲中心，讓松柏港在傳統漁業活動外，也發展休閒娛樂產業。

蔡其昌說，松柏港船舶義消分隊是全國首創由漁民所組成的義消機能型的水域救災救護分隊，揭牌儀式意義重大，感謝付出的民間團體等，「我們一起團結讓松柏港的未來發展越來越好」。

松柏港船舶義消分隊就位在松柏港海域訓練駐地，該處原為海巡署松柏港安檢所，因安檢所遷移閒置多時，在蔡其昌協調爭取下，海巡署於去年移交給大甲區公所委由松柏港產業觀光發展協會代管，平時做為漁民休憩及消防局救災救護分隊辦理水域救援演練、海域訓練等使用。