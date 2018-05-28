〈中部〉邱建富接主委 民進黨彰縣派系勢力洗牌

2018-05-28

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部改選下屆黨部主委、全國黨代表、縣黨代表黨職，投開票選舉結果昨天揭曉，彰化市長邱建富以三四七八票當選主委，另外在九席全國黨代表中，有六人連任，並有三位新人當選，新人當中有兩人還是「政治素人」，讓民進黨在彰化縣的派系勢力重新洗牌。

邱建富已連任兩屆市長，將於今年年底卸任，多年來他至少選過三次黨部主委，都以些微票數落敗，這回終於讓他如願以償，順利拿下主委寶座，而且還是罕見高票當選。

一名不願具名的民進黨資深縣議員指出，邱建富近年來在黨內與「海派」及「綠色友誼連線」走得近，而邱被歸類在「海派」人馬，他順利當選主委後，也讓多位「海派」人馬攻佔全國黨代表以及縣黨代表席次，連帶讓歸屬於彰化縣長魏明谷的「新潮流系」票源嚴重流失，派系消長已見，對新潮流系來說是一大警訊。

邱建富表示，當選後首要任務就是輔選魏明谷，打破多次民進黨籍的彰化縣長無法連任之魔咒，年底這一役的結果，攸關兩年後的總統大選，民進黨在彰化縣不但要拿下縣長寶座，縣議員、鄉鎮市民代表及村里長提名席次也都要增加，力拚議會席次過半。

彰化縣民進黨可投票黨員人數共五四四三人，昨天投開票所設在北彰的彰化市南郭國小及南彰的埔心國中兩處，投票率不及七成，主委同額競選，全國黨代表九席，縣黨代表應選五十五席，全國黨代表當選九人分別是賴岸璋、林明生、林濟民、賴澤民、許書維、林俊旭、林維浩、洪世延、陳秀寶。其中，林明生、林俊旭、洪世延是新人，而現任全國黨代表的縣議員賴清美意外落馬，跌破眼鏡。