〈中部〉民進黨投縣黨部主委改選 蘇昱誠勝出

2018-05-28

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣黨部主委改選，廿七日投開票結果揭曉，由黨部執委蘇昱誠脫穎而出，尋求連任的縣議員陳昭煜及另一名參選的議員陳翰立，選舉出爐後都坦然接受敗選。

競爭激烈 投票率逾八成

此次民進黨黨職改選工作，還包括全國黨代表及縣代表，尤以黨部主委改選最受注目，整個投票率也罕見地高達八成以上，競爭之激烈，可見一斑。

南投縣民進黨員具有投票權的人數計有一八五九人，分別在南投、草屯、埔里及竹山等四大鄉鎮市各設一處投開票所，在下午四時投票結束後，隨即進行開票作業，蘇昱誠、陳翰立及陳昭煜三人，依序獲得票數五二○票、五○六票及四八二票。

「只做一任」傳統延續

民進黨內部人士分析，埔里是蘇昱誠的大本營，也是該黨黨員人數最多的鄉鎮，多達六百六十多人，蘇昱誠光是埔里就拿下四百多票，票源未被挖走，是獲勝的最大關鍵。而蘇獲勝的結果，也再次讓民進黨南投黨部主委只做一任的情況延續下去。

至於縣代表應選三十一席，計有四十八人參選；全國黨代表則是六搶三的局面，投票結果，由洪敦仁、詹文平、林翠蘭等三人當選。

此次投票率高，也出現很多年輕面孔，上屆仁川亞運空手道金牌、本屆也當選國手的辜翠萍昨也返回草屯投票，與該黨南投縣長參選人洪國浩巧遇，洪國浩說，年輕人關心政治，對黨、對台灣的政治發展都是好事。