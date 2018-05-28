〈中部〉下嫁電影看板窮畫師 戲院千金畫家病逝

2018-05-28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕知名藝術家柯耀東與郭皆貴，是南投縣知名的藝壇夫妻檔，兩人的「戲院千金嫁畫電影看板窮小子」，更是地方傳頌數十年的愛情故事，而這段美麗故事則在廿五日隨著郭皆貴病逝而畫下句點，地方人士除震驚與難過，也都希望高齡八十六歲的柯耀東保重身體。

身份落差大 造成草屯轟動

柯耀東的田園風水墨畫和書法頗負盛名，結褵逾半世紀的「牽手」郭皆貴則以畫牡丹出名，兩人都是南投縣草屯鎮人，在五十多年前的「身份差戀愛」可說相當轟動。

珍藏不少老戲院文物的草屯鎮文史工作者梁志忠表示，柯耀東年輕時因家境貧困，加上身體狀況不佳，雖考上台中師範，但後來因病休學，有藝術天分的他，為了生活而到鎮上的進發戲院畫電影看板，因而該與戲院老闆的女兒郭皆貴相識、相戀，並結為連理。戲院千金堅持嫁畫電影看板的窮小子，兩人的愛情故事從地方傳頌到藝術圈。

夫妻個性互補 恩愛數十載

梁志忠也說，柯耀東個性溫和，與世無爭；郭皆貴率直，為了持家賣過甘蔗、開過照相館，兩人個性互補，一個進另一個就退，美麗的愛情並沒有因婚後的柴米油鹽而變質，很值得年輕人學習。

現年八十歲的郭皆貴身體一向硬朗，但今年四月起身體出現不適，後來引發感染，數度進出醫院，廿五日深夜與世長辭，讓這段地方津津樂道數十載的愛情故事畫下句點。

郭皆貴病逝的消息昨日才傳出，柯耀東和兒子們商量，不發訃聞、不辦公祭，以符合「牽手」生前不喜歡麻煩別人的個性。