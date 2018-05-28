〈中部〉告偷採芒果男遭網友公審 地主喊冤

2018-05-28

被採2斤 要求捐公益2萬

〔記者蔡宗勳、曾迺強、林宜樟／嘉義報導〕時值芒果成熟季節，楊姓男子日前到嘉義縣鹿草鄉一六七縣道旁採私有地芒果，芒果園主人陳姓男子喝阻遭對方嗆聲，氣得報警，陳男向楊男提告求償兩萬元捐做公益，結果在網路遭網友圍剿，昨陳男喊冤澄清「沒有得理不饒人」，並還原事情過程。

鹿草鄉長楊秀玉表示，一六七縣道兩旁芒果行道樹是公所公共造產，以往芒果採收大多採外包，但因多次發生包商發現民眾偷芒果索賠事件，且賠償金額都以萬元計，造成很大困擾，公所才決定不再外包，每年並辦理芒果節開放民眾自採芒果，不料又發生類似求償事件，令人遺憾。

警方調查，楊男五月六日晚上九點半，開車載八歲小孩到一六七縣道旁採芒果，越界採私人果園芒果兩台斤多、價值約七十元，芒果園主人陳男出來了解時，認為楊男口氣不佳而報警，楊男被依竊盜現行犯送辦。

被批得理不饒人 還原始末

竊盜雖屬公訴罪，如和解、取得被害人原諒，一般都能獲檢察官職權處分不起訴，五月二十四日調解時，陳男要求楊男捐款兩萬元給天主教敏道家園做公益，原本事件就此落幕，卻有鄉民在網路上傳陳男得理不饒人，陳男跳出來喊冤澄清。

嘉義縣民雄鄉大學路一段鄉公所公共造產土芒果樹結實纍纍，用路人除須閃避掉落路上的芒果，還得閃躲撿拾果粒的民眾，險象環生；對此，民雄鄉公所主任秘書李國祥表示，如果用工具敲或撿拾土芒果，將觸犯竊盜罪，提醒民眾切勿違法採摘，危及他人安全。