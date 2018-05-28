〈中部〉雲林溪文化聚落 中央允攜手地方再生

2018-05-28

〔記者林國賢／雲林報導〕文化部長鄭麗君昨天下午踏勘斗六市雲中街、行啟紀念館等文化資產，她強調，文化部力推2.0文化保存，中央、地方政府與民間協力，讓台灣文化更有深度、更有力量，地方有更多動人故事。

山線社區大學、立委劉建國提出「雲林溪文化聚落保存計畫」，將斗六市區西市場、雲中街警察宿舍群、斗六分局、鎮西國小大禮堂、行啟記念館、軍警政行政中心區域及籽公園行啟八屋等文化資產活化，並串連成文化聚落，昨天邀請鄭麗君實地踏勘、聽取簡報。

劉建國表示，斗六開發已有三百多年，市區內蘊涵精彩、豐富的人文、舊建築群及宗教文化資產，但在文資保存的軟、硬體設施整備上卻嚴重不足，不僅民眾難以完整認識、了解雲林珍貴歷史及文化資產，更因此造成民眾對在地文化認知不足、缺乏地方認同感及「文化自信心」。

劉建國與山線社區大學執行長黃莉婷，建議鄭麗君協助雲林設置縣級以上歷史博物館，支持雲林溪文化聚落保存計畫，活化文化聚落、協助地方創生，同時建立文化資產資訊公開化，以培養文化公民。

鄭麗君表示，文化部追求文化、歷史保存邁向2.0，將文化資產保存由過去單點、單棟方式，變成可以連結過去、現在、未來的文化記憶、文化生活方式，承載文化底蘊，斗六雲林溪文化聚落再生構想非常符合這項目標，中央與地方政府會協力促成這項計畫落實。