〈中部〉六房媽過爐 國家重要民俗授證

2018-05-28

不只雲林驕傲 文化部︰國家信仰

〔記者廖淑玲、林國賢／雲林報導〕有神無廟的六房媽過爐列國家重要民俗，文化部長鄭麗君昨天到雲林虎尾大庄紅壇授證，肯定六房媽祖過爐是全台灣第一個宗教過爐活動列國家重要民俗，不只是雲林人驕傲也是國家的信仰。

一年一度六房媽過爐是臺灣有神無廟最大規模「媽祖搬家」的民俗活動，每年都吸引數萬信徒熱情參與，規模一年比一年大。

數萬信徒熱情隨香 各式陣頭相迎

雲林縣政府二○一三年公告登錄雲林六房媽過爐為無形文化資產，二○一七年審定「國家重要民俗」，昨天一年一度過爐盛大舉辦，清晨六點由雲林縣長李進勇、立委張麗善、劉建國等點燃起馬炮，六房媽鑾轎在信徒、陣頭簇擁下從保長廍紅壇起轎，數萬信徒熱情隨香，信徒排成長龍近一公里鑽轎腳祈福。

鄭麗君昨天專程到虎尾大庄紅壇頒發國家重要民俗證書，李進勇、張麗善及地方各界舞龍舞獅、虎尾白鶴陣、斗南布馬陣、合唱團高歌迎賓曲熱情迎接。

有神無廟信仰活動 傳承逾三百年

鄭麗君指出，雲林六房媽過爐是臺灣有神無廟信仰活動中最大規模與複雜度最高者，維繫雲林地區傳統爐主輪祀制度，保留如神明移交、擔花、擔燈、中軍班、分旗腳、紅壇等三百年以上傳承，去年九月完成國家指定重要民俗審定，是全國第十八個，也是雲林縣北港朝天宮媽祖遶境、口湖牽水狀後第三個登錄，文化部感謝地方的努力。雲林六房媽過爐是由斗南鎮、土庫鎮、虎尾鎮、斗六市及大埤鄉分成五股卅四庄頭依序輪流奉祀，有的村落甚至六十年才能輪祀一次。

昨天過爐由斗六大北勢股過爐到虎尾過溪股大庄紅壇，各村庄組成陣頭及數量龐大的擔花、擔燈等自發性還願祈福隊伍遶境，沿路信眾準備涼水、點心豐盛餐飲，讓來自全國各地香客吃得平安、吃得開心，展現雲林人熱情好客、無私奉獻的精神。