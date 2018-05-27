〈南部〉白河蓮花季開鑼 即時花況公所官網報你知

2018-05-27

〔記者楊金城／白河報導〕台南夏天專屬的白河蓮花季，昨登場至八月底，白河區公所推出「蓮」結白河、後壁、東山三區的農村小旅遊，公所官網並設有「即時花況專區」，讓遊客可以飽覽蓮花美景不撲空。

白河蓮花因缺水，今年種植面積較去年略減，但仍有兩百五十公頃的蓮田美景，居全台之冠，主要分布在白河北五里的玉豐、大竹、昇安、蓮潭和廣安，不負白河蓮鄉美名。農業局和白河公所昨舉辦「二○一八白河蓮花季」，為第廿三年舉行。

開幕活動 台日「蓮鄉」喜結盟

昨開幕活動中，白河與日本栽種蓮花面積最大的福井縣南越前町締結友好城市，兩蓮花城市互相交流，由副市長張政源、白河區長蕭福清、南越前町町長岩倉光宏交換結盟證書，首次採用日本傳統祈福、慶賀的敲擊酒樽儀式進行開幕。

今年白河蓮花季，白河區公所推出農村小旅行，讓遊客到白河輕旅行賞蓮外，還可品嘗與在地美雅家具觀光工廠開發的蓮花創意套餐，也能「蓮」結白河、後壁、東山的蓮香、米香、咖啡香，推動地方產業觀光。在新營、白河、後壁也設置五個T-Bike租借點，供民眾租借自行車使用。

為讓民眾可透過手機隨時掌握賞蓮景點即時花況，白河公所在官方網站設置「即時花況專區」，提供賞花資訊。

蓮花季還舉辦攝影比賽，透過影像的力量行銷白河觀光，以及蓮鄉音樂會、蓮花寫生比賽、「蓮鄉話蓮趣、畫荷扇」、白河七淘趣—集章換好禮等活動。