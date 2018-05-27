〈南部〉開罰vs.放寬 廟宇有「異」見

2018-05-27

〔記者楊金城、邱灝唐／台南報導〕有學者建議廟會傳統文化應視為文資特例，限定特別文化活動免受環保稽查開罰。對此，有些廟宇認為本身該自律，反對實施；另一方則表示，活動數年一次，應放寬限制。

台南有「眾神之都」稱譽，全市有一千六百多間廟宇，廟會活動之多，是台南一大特色，但也衝擊交通與環境。台南市自二○一三年十月率全國之先，首創推動優質化廟會活動政策，晚間十時至清晨六時嚴禁燃放鞭炮，宮廟遶境申請路權時也要提出「交通維護計畫」及「垃圾清運計畫」，嚴禁擺炮、燃放鞭炮。至今廟會活動開罰以違規放炮最多。

舉辦「台灣第一香」國定民俗西港刈香的慶安宮總幹事方一峰說，贊成廟會管制寬鬆些，但因環保意識抬頭，人口密集區最怕放鞭炮製造噪音、空污，還是要有所規範；「台灣王爺總廟」北門南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜認為，身為大廟應以身作則減少放鞭炮，廟宇自律最重要；台南市首廟天壇也強調，不贊成實施此方案，畢竟很多民眾對鞭炮所發出的聲響相當反感，尤其沖天炮已影響日常生活，所以各廟宇應自制、重質不重量，而他們也已使用不會製造垃圾、可調控音量的電子炮。

不過，台南市鹿耳門天后宮則說，這些傳統文化及民俗活動並非天天進行，而是一年一次或數年一次，所以不該處罰得如此嚴苛，廟方也都會盡力復原和在時間內結束。