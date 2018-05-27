〈南部〉（高雄）車還沒買 電動共享汽車上路跳票

2018-05-27

交通局︰展延1個月 依約罰款

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼台北市後，原訂昨天上路營運的高雄市電動共享汽車，也驚傳跳票！得標的電馳公司疑因資金未到位，連租賃電動車都還沒買齊，交通局先給予一個月展延時間，並依約罰款。

高雄市交通局去年五月與電馳公司簽約，引進「電動汽車共享系統」，預定今年五月廿六日設置五站點、正式上路，目標是兩年內在高雄市設立五十個租賃站，提供至少八十四輛電動車的甲地租、乙地還服務。

電馳公司選定哈瑪星、國賓飯店、市府四維行政中心、左營高鐵、巨蛋等五個點，依合約須至少提供九輛電動車，目前租賃樁體已設置完畢，但電腦面板遲未裝上。

上個月就傳出民眾有疑慮，該公司還宣稱五月廿六日會如期上路。

電馳公司︰連線系統修改延宕

記者致電電馳公司經理朱禮佑，他指出，去年九月在哈瑪星讓民眾試乘後，發現租賃與車輛連線系統須修改，因此延宕，目前交通局已給予一個月展延時間。

電馳公司採購的電動汽車，是Luxgen（納智捷 ）S3 EV型，記者詢問「車輛是否已買齊？」他坦承「還沒有」，原因是高雄加上台北，共須購買廿輛電動汽車，得花三千萬元，這筆錢對一家新創公司，是一筆很大負擔。

朱禮佑強調，目前仍努力與該公司投資方溝通，希望能提供金援。

高雄市交通局表示，電馳公司已先繳交三百萬元保證金，未於五月廿六日履約營運，將依約每次罰款五千元，如果一個月後仍未改善，將進行第二次罰款，連續多次未改善將加重處罰，並可解約。

國際發展趨勢 市府推動決心不變

交通局強調，電動汽車共享系統是國際發展趨勢，可有效改善空氣污染、降低交通擁擠，持續推動的決心不變。

據了解，電馳公司也與北市府簽訂合作意向書，原預定今年三月起，於北市十一處公有停車場，提供十輛電動租賃車，但後來也傳出跳票延宕，北市府當時說法是「廠商還在調校營運系統，上線期程須視開發系統而定」。

總公司設立於台北市內湖區的電馳公司，董事長是張桂銘，資本額五千萬元，該公司宣稱與鴻海合作，開發出國內首例汽車共享系統App，在綠能風潮中，原本很受外界期待。