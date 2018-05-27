〈南部〉海端小校研究布農家屋 東縣科展奪冠

2018-05-27

〔記者黃明堂／台東報導〕南橫山區海端鄉的小學校初來國小新武分校，全分校只有十八位學生，四位布農族小朋友在老師的帶領下，研究傳統家屋，勇奪今年全縣中小學科學展覽冠軍，將參加全國賽。

台東科展暨科學園遊會昨天在縣立體育館舉行，六組得獎學校有五組都是台東市的國中小學，只有初來國小新武分校來自偏鄉，學生曾偉傑、余祥恩、余家綾、余杰倫，及指導老師朱祐弘、馮育靜得獎。

初來國小新武分校 歷年來最好成績

本屆科學展覽會共有國中廿五件、國小卅三件，作品經專業評審初審、複審後，選出六件作品代表台東縣參加科展全國賽，初來國小新武分校獲得環保與應用科學科的第一名及最佳鄉土教材獎，這是初來國小新武分校歷年來最好的科展成績。

代課老師朱祐弘到新武任教還不到一年，本身對科學有興趣，又在布農族的部落任教，發現布農族傳統家屋的竹材結構隱藏著科學智慧，於是帶領小朋友進行實驗及研究。

解構家屋建築智慧 可不是亂蓋的

布農族的家屋可以分為三種型式，包括石板屋、茅屋、木竹混搭建之屋等。朱祐弘說，經過科學實驗，解構出布農族老人家傳承建築智慧，一棟房子的不同部位，竹子有不同排列方式，都有道理存在。

他說，屋頂竹子抱合排列，利用凹槽收集雨水，利用竹子空隙間的水附著原理，雨水可順竹而下到儲水管，家屋東側邊以片狀方式構築，可使室內通風透光，西側以抱合方式構築，可防西曬。

小朋友們跟著老師研究老家，這才發現原來老人家們的建築技術看似簡單，但可不是「亂蓋的」。

老師馮育靜說，新武分校是小學校，學生人數只有十八人，發展科學教育並不容易，原本的老師也缺乏科學專長，幸好朱祐弘老師具有科學專長及熱忱，激發了小朋友的科學求知慾。