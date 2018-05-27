〈南部〉屏縣績優工友 捐獎金鼓勵學生

2018-05-27

實領薪水不到3萬 萬元獎金全捐了

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鹽埔鄉仕絨國小服務員郭鎮宇，每天是最早到校的人，學校門窗壞了、水管漏水等大小事都一手包辦，今年當選屏東縣績優工友，獲一萬元獎金，實領薪水不到三萬元的他，卻把獎金全部捐出，用來獎勵樂於助人的學生。

任職仕絨國小14年 天天最早到校

三十六歲的郭鎮宇在仕絨國小擔任服務員已十四年，每天從屏東市騎機車上班，清晨七點前就到校，開門窗、整理校園環境、看顧早到的學生；仕絨是每年級只有一班的小校，人員編制少，除了門窗壞了、水管不通、搬桌椅、活動佈置等大小雜事要做，還要到校外送公文、跑銀行、處理臨時交辦事項。

他和學生也相處融洽，小朋友總愛叫他「小郭叔叔」，遇到靜不下心讀書的孩子，他總會說「你要好好用功啊！不要像我小時候不讀書，現在這麼辛苦」，也常提醒學生，多為別人著想，多幫助別人。

在學校推薦下，郭鎮宇獲屏東縣政府肯定，當選今年全縣績優工友，日前到縣府接受縣長潘孟安表揚；校方接著利用朝會時間，再由校長林育妃於全校師生前再表揚一次，當天郭鎮宇除了開心請全部七十二位學生吃冰，還宣布捐出獎金。

鼓勵學生助人 把獎盃獻給母親

郭鎮宇說，得到績優工友對他來說是很大的鼓勵，他希望小朋友都能夠多替其他人想一想，不要事事都為自己著想，他得到獎金一萬元，要用來提供每學期每班一位小朋友兩百元獎學金，「直到把這一萬元花光」。

郭鎮宇每月薪水實領不到三萬元，還要養兩個孩子，校長林育妃問他「為何不把獎金留下來自己用？」，他說，自己向來不愛念書，總令母親操心，如今長這麼大，「終於有一件事能讓媽媽驕傲了」，所以獎盃獻給母親，獎金捐出來。

獎學金從這學期開始發放，郭鎮宇請每班老師選出一位努力向上、最會幫助人的學生領取，學校算算，每學期發出一千兩百元，可持續約四、五年。