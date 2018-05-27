〈台北都會〉四四南村廣場 照明燈電線外露

2018-05-27

〔記者郭安家／台北報導〕歷史建物四四南村中央廣場占地一八一坪，其日間租金僅一百元，近七年由中子文化公司的簡單生活市集租用，再分割成數個一．二坪小攤位、日租七百元；假日人潮洶湧，近期還有三個市集團隊崛起。但民眾投訴，廣場眷村意象照明燈長期破損、電線外露，雨天恐觸電，質疑北市府只重觀光人潮，罔顧公安、園區品質。北市府表示，將進行修繕。

四四南村現為信義公民會館，四棟歷史建物目前為親子館、眷村文物紀念中心、里民活動中心及中子公司租用。接獲民眾投訴的民進黨市議員李慶鋒查閱資料，發現信義公民會館每年僅編列八萬餘元修繕費、七萬多元發電機與用電設備養護費，以及三萬元的公安和消防設備檢測、簽證費用；他說，以該處假日人潮狀況，經費顯不足做維護。

民眾表示，廣場上的照明燈長期生鏽破損、電線裸露，感覺已破了數個月至數年，廣場假日人潮多，若下大雨，難道不會有人觸電？希望公家機關不要只重觀光人潮，而不更新園區設施。

信義區公所人文課坦言，每年需投入滿多資源維護，該處每年八萬元修繕費不夠，三月發現破損，且經民眾反映後，已動支第一預備金處理；四月初請廠商場勘報價，並確定照明燈支撐沒問題、僅外觀腐蝕，五月底將進行修繕。

對於一八一坪日租僅一百元，信義區公所表示，該處無電費支出，不像室內有電器折舊問題。市民團體申請需先審核，不能從事營利行為，主要用途是人文史蹟及產業展覽、區內文化及公益活動等；但涉及地方產業促銷活動，可經主管機關同意。